Раскрыты результаты судмедэкспертизы в отношении Ханде Эрчел

Результаты судмедэкспертизы не показали наличие наркотиков в крови турецкой актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает GAZETE PENCERE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В организме Эрчел не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Позже артистка также выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики. Со звезды сняли все обвинения.

В марте звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в "Постучись в мою дверь". Она также снималась в проектах "Королек - птичка певчая", "Любовь не понимает слов", "Кольцо", "Черная жемчужина", "Совершенно другой".