Пи Дидди обжалует приговор в апелляционном суде США

Адвокаты американского рэпера Пи Дидди (Пи Дидди, Diddy; настоящее имя - Шон Комбс) обжалуют приговор в суде Второго апелляционного округа США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал АВС News.

Защита музыканта утверждает, что ему был вынесен очень строгий приговор с учетом того, что жюри присяжных его оправдало по некоторым значительным эпизодам. Транспортировку девушек для занятия проституцией адвокаты также намерены представить в суде как "создание типичной любительской порнографии" на вечеринках.

В начале октября прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

В ноябре Пи Дидди увеличили тюремный срок на один месяц. Это, как отметили журналисты, произошло на фоне слухов о нарушении рэпером правил тюремного содержания.