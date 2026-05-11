Умер актер из «Звездных войн»

Британский актер Майкл Пеннингтон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина смерти не уточняется.

Майкл Пеннингтон родился 7 июня 1943 года. Он начал свою карьеру в 1960-х, став актером театра. В 1969 году артист сыграл Лаэрта в фильме "Гамлет". В 1983 году он исполнил роль имперского офицера Тиаана Джерджеррода в картине "Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая".

В фильмографии Пеннингтона более 60 ролей. Он сыграл в таких проектах, как "Ричард II", "Навстречу шторму", "Железная леди", "Молодой Морс", "Тюдоры", "Большая игра", "Льюис", "Метод Крекера".

В 2021 году артист попробовал себя в роли режиссера и сценариста. Пеннингтон снял свой сериал "Следы".