Сидни Суини подогрела слухи о вражде с Зендаей

Актриса Сидни Суини подогрела в Instagram слухи о вражде с коллегой Зендаей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сидни Суини опубликовала фото, сделанные во время съемок сериала "Эйфория", где исполнила роль Кэсси Ховард. Актриса показала снимки с коллегами Джейкобом Элорди, Алексой Деми и Эриком Дейном. При этом знаменитость проигнорировала Зендаю, которая также приняла участие в проекте. Интернет-пользователи предположили, что Суини не выложила фото с коллегой из-за плохих отношений.

9 апреля стало известно, что Зендая якобы отказалась сниматься с Сидни Суини на кинопремьере нового сезона "Эйфории". Издание The Tab сообщило, что Зендая принципиально избегает общения с коллегой из-за ее политических взглядов и участия в скандальных рекламных кампаниях. Зендая, по слухам, дистанцировалась от Суини еще во время съемок второго сезона, а дальше только подтвердила свою позицию. На премьере в Лос-Анджелесе актрисы не захотели позировать рядом друг с другом и отказались от любых совместных кадров.

Позже сообщалось, что знаменитости якобы поссорились из-за разного размера гонорара и популярности.