Написан новый марш азербайджанской полиции - ВИДЕО

В преддверии 100-летнего юбилея азербайджанской полиции написан новый марш.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, слова к маршу написал сотрудник Главного управления полиции города Баку (ГУПБ), капитан полиции Эльшад Гаджиев, композитор Айдан Алиева. Аранжировка песни принадлежит сотруднику ГУПБ, майору полиции Хаялу Мамедову. Марш исполняет солист Государственного театра музыкальной комедии Самед Хасыев.

Отметим, что сегодня исполняется 100 лет азербайджанской полиции.

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