Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018 - ФОТО

В Баку в Elektra Events Hall прошел финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финальном вечере приняли участие по 10 конкурсантов - парни и девушки, которые были отобраны по международным стандартам. Проект был реализован в течение шести месяцев, в рамках которого был проведен ряд вечеров и дефиле. Финалисты предстали на подиуме в нарядах из коллекций дизайнеров, а также в вечерних костюмах и платьях. Более того, они также приняли участие в викторине, ответили на различные вопросы и показали свое умение в различных областях. Победители и обладатели номинаций были определены совместным решением жюри и зрительским голосованием.

Жюри возглавлял известный манекенщик - Рустам Джабраилов - победитель "Best Model of the World 2007", который на протяжении нескольких лет жил и работал в Нью-Йорке, был лицом известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных компаниях в США и Европе. В состав жюри также вошли - телеведущий Сейран Бабаев, II Vice Miss Top Model of the World 2015 & Miss Elegance 2015 Теграна Бахрузи, стилист-визажист Нигяр Ибрагимова, колорист-парикмахер Оздемир Озджан, косметолог Эльнара Рзаева, тренер по фитнесу Хагани Селимов.

Победителями были объявлены: Miss Grand Azerbaijan - Айша Гараева и Mister Grand Azerbaijan - Нуру Ахмедов. 1st runner up Miss Grand Azerbaijan - Пярвин Алиева, 1st runner up Mister Grand Azerbaijan - Фарид Алиев, 2nd runner up Miss Grand Azerbaijan - Айдан Йешилдага, 2nd runner up Mister Grand Azerbaijan - Агасалим Микаилов. Лучшие были также названы в номинациях Miss/Mister Grand Photomodel, Miss/Mister Grand Catwalk, Miss/Mister Grand Physic , Miss Grand Sharm и Mister Grand Style.

Гостям была представлена интересная развлекательная программа.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook