7 обязательных вещей, которые нужно сделать в Мингячевире - ФОТО

Один из самых молодых городов Азербайджана - Мингячевир был основан в 1945 году. Сегодня этот ухоженный цветущий город, расположенный в живописной местности на берегу реки Куры, является не только основным центром энергетики Азербайджана (65% всей электроэнергии в республике вырабатывается именно здесь), но и представляет немалый интерес с точки зрения развития туризма. Мингячевир известен также как кузница спортивных кадров. В частности именно здесь располагается широко известный Олимпийский учебно-спортивный центр KÜR, куда приезжают тренироваться спортсмены со всего мира. Посетить Мингячевир стоит, хотя бы для того, чтобы отведать вкуснейшей куринской рыбы в тени уютных кафешек, поплескаться на лазурных пляжах Мингячевирского водохранилища или прокатиться с ветерком по Куре на прогулочном катере.

Совершить экскурс в историю

Начинать знакомство с Мингячевиром лучше всего с посещения городского музея истории. В павильонах и фонде музея хранится более 15 тысяч экспонатов, отражающих жизнь и развитие Мингячевира с древности до наших дней. В период с 1946 по 1953 годы видным азербайджанским археологом Салехом Газиевым в Мингячевире на юге горы Боздаг были проведены археологические раскопки, во время которых обнаружено около 20 000 образцов материального культурного наследия, относящихся к III-II векам до нашей эры.

Пятьдесят из найденных предметов были оставлены в Мингячевире и составили основу экспозиции городского Музея истории, который был создан 11 января 1968 года. В музее 2 павильона: в одном из них представлена история, начиная с древнейших времен и заканчивая началом XX века, а экспонаты другого отражают славную историю строительства Мингячевирской ГЭС.

В музее можно ознакомиться с предметами быта и украшениями, орудиями труда, охотничьим оружием, используемыми людьми, жившими на этой территории в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры.

Большой интерес представляют редчайшие образцы кувшинных захоронений, распространенных в древности в некоторых областях Азербайджана: людей хоронили в больших кувшинах из красной глины, закопанных на глубине 2-3 метра. Во время раскопок было исследовано свыше 200 таких захоронений и 4 кургана. Согласно представлениям о загробной жизни людей того периода, в кувшины также клали предметы быта, пищу и емкости с водой, рядом были захоронены крупные домашние животные - быки или лошади.

Здесь же можно воочию увидеть еще один образец древних захоронений, катакомбы, изготовленные из дерева арчан (азерб. - arçan), древесина которого обладает своеобразным ароматом, настолько интенсивным, что он сохранился даже по прошествии стольких лет. Такие могилы использовались в античные времена и в раннем средневековье для захоронения представителей знати.

В средние века Мингячевир отличался высоким уровнем развития ремесленничества. В основном это были гончарное искусство, производство текстиля, ювелирных украшений и изделий из меди. На одном из стендов можно увидеть инструменты труда, домашнюю утварь из меди, образцы национальной мужской и женской одежды и т.д.

Отдельным стендом показано разнообразие флоры и фауны Мингячевира: виды рыб, обитающих в Куре, и животных, встречавшихся в некогда росших здесь буйных лесах.

Насладиться природой

В Мингячевире мягкий субтропический климат, благодаря чему воды крупнейшей реки Куры здесь никогда не замерзают. В реке в изобилии водится рыба. По берегам Куры сохранились Тугайные леса, состоящие в основном из ивы, тополей, разнообразных кустарников, в которых встречается некрупная дичь. Кроме того, в гористой местности вокруг города водятся зайцы, куропатки, гуси, утки, кашкалдаки (лысуха), султанская курочка и т.д.

По причине строительства плотины Мингячевирской ГЭС образовалось водохранилище, часто называемое Мингячевирским морем, которое является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов. В советские времена здесь располагался пансионат-здравница союзного значения, собиравший в сезон многие тысячи отдыхающих со всей страны. И сегодня на многочисленных пляжах водохранилища (их около 10 вдоль бухт левого побережья) всегда многолюдно. Пляжный сезон здесь начинается в марте, и длиться до сентября, средняя температура воды составляет 23-30 градусов.

Прогуляться по паркам

Мингячевир без преувеличения можно назвать городом парков: здесь буквально на каждом перекрестке располагается по несколько парков - заканчивается один парк, за ним тут же следует другой. В общей сложности их здесь более десяти. Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то он весь просто утопает в зелени парков. Благодаря субтропическому климату здесь прекрасно уживаются как местные традиционные виды растений, так и экзотические, в последнее время в большом количестве завезенные из-за рубежа.

Парк "Сахиль", Парк на Набережной или Бульвар - самый большой парк Мингячевира занимает значительную территорию набережной Куры: он берет начало от Куринского моста прямо на въезде в город и тянется вплоть до Олимпийского учебно-спортивного центра "Kür". Парк красиво оформлен, здесь установлено множество фонарей и фонтанов, имеются детские площадки с качелями и каруселями. Также желающие могут воспользоваться спорткомплексом под открытым небом, который открыт только в утренние часы. В нем представлено множество тренажеров, для любителей физических нагрузок на свежем воздухе. В приморском парке действует ряд уютных кафе и ресторанов.

Внимания заслуживает также Парк Дружбы, бывший городской Парк Мушвига Мирзоева, совершенно преобразившийся после реконструкции. Площадь парка составляет 6 Га, здесь установлено 100 фонарей, 100 скамеек, посажены 2500 деревьев, 2000 кустарников, по вечерам в парке всегда людно и царит оживленная атмосфера. Центром притяжения отдыхающих является красивый фонтан, детские площадки, уютные беседки и велосипедные дорожки. На территории парка также разместился Дом молодежи.

Осмотреть Олимпийский учебно-спортивный центр "Kür"

Ранее известный как Гребная база, Олимпийский учебно-спортивный центр "Kür" является одним из символов Мингячевира еще со времен СССР. В нем проводили и проводят учебно-тренировочные сборы команды профессиональных гребцов со всего постсоветского пространства.

Уникальность этой базы в том, что здесь круглый год имеются подходящие условия для тренировок и проведения международных турниров высокого класса по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. По целому ряду преимуществ, а именно наличие открытой воды, мягкий климат с минимумом осадков и ветров, условия для проживания и специального питания спортсменов, комплекс не имеет аналогов в Европе, а также на всем пространстве СНГ.

В состав комплекса входят плавательный бассейн, спортивный зал, отель, напоминающий по форме корабль, гребной клуб, теннисный корт, ангар (эллинг) для хранения лодок, башня-ресторан "Гюлля" и ряд других объектов.

В Олимпийском центре регулярно проводятся профессиональные турниры, в частности ставшая уже традиционной международная регата по гребле "Кубок Президента", которая стартует ежегодно в марте, или международная "Мингячевирская регата", проходящая в ноябре.

Любопытно, что на территории комплекса произрастает тополь, посаженный аж в 1875 году, о чем свидетельствует соответствующая табличка.

Прокатиться на катере

Вдоль всего речного причала в центре города пришвартовано множество прогулочных катеров и лодок. Можно сесть на большой многоместный (около 50 человек) прогулочный катер, который неторопливо курсирует по Куре от Бульвара и до плотины ГЭС. Любителям же прокатиться с ветерком, лучше воспользоваться услугами небольших 2-х и 10-местных катеров, кормчие которых выделывают на воде невероятные финты, от которых захватывает дух. Большой круг - от гребной базы Олимпийского спортивного учебного комплекса Kur до плотины, занимает примерно 10 минут. Можно прокатиться и гораздо дальше - вплоть до соседнего города Евлаха, на ваше усмотрение. В целях безопасности всем пассажирам выдаются спасательные жилеты.

Порыбачить на реке Кура

Река Кура, мирно несущая в Мингячевире свои чистые воды, делит город на две части: на правом берегу располагается ГЭС и поселок энергетиков, а большая часть городской инфраструктуры сосредоточена на левой стороне.

В реке достаточно много рыбы, которая составляет значительную долю рациона мингячевирцев. Из тех видов, что чаще всего попадаются на удочки рыбаков в Мингячевире, можно назвать леща, судака, сазана, шемаю, карпа, карася, сома, щуку и другие. Рыбу подают практически во всех местных кафе и ресторанах: здесь в любое время года можно заказать шашлычок из судака, сома, шемаи и других видов или отведать печеной рыбы.

Закономерно, что в городе много любителей рыбной ловли. В любое время суток можно наблюдать стоящих на мосту или по берегам рыбаков с удочками и спиннингами, то и дело вытаскивающих из прозрачной воды очередную трепещущую шемаю или карася. Занимаются этим и стар, и млад. Порыбачить вам предложат и в мотелях и отелях: эта услуга доступна во многих туристических объектах, также как и аренда моторных лодок и рыбацких снастей. Удочки можно приобрести и на любом местном рынке.

Так что, собираясь в Мингячевир, не забудьте прихватить свой любимый спиннинг - здесь он вам точно пригодиться!

Посетить местный базар

В Мингячевире, как и во всяком городе Азербайджана, есть свой центральный рынок, куда поставляется свежая продукция из близлежащих районов - Агдаша, Евлаха, Газаха и прочих.

Ассортимент на рынке богатый: здесь представлены все сезонные фрукты и овощи, пряности, сухофрукты, живая птица и рыба. Можно приобрести и привозные фрукты: бананы, ананасы, киви, которые давно не являются экзотикой в нашей стране.

Как и на всяком восточном базаре, здесь всегда можно поторговаться, и тогда глядишь, неунывающие продавцы с готовностью уступят вам манат другой.

Как добраться в Мингячевир

Мингячевир находится в 323 км от Баку (Баку-Кюрдамир-Мингячевир), или в 275 км, если рассматривать более короткий маршрут Баку-Шамахи-Мингячевир. Ближайший к Мингячевиру аэропорт международного значения находится в городе Гянджа (80 км).

Наиболее удобным и оптимальным способом попасть в Мингячевир для туристов остается автотранспорт. С бакинского международного автовокзала в Мингячевир по маршруту Баку-Кюрдамир-Мингячевир ходят автобусы повышенной комфортности. Время в пути составляет от 4.5 до 6 часов в зависимости от количества и длительности остановок в дороге.

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