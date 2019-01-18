В "Азеришыг" рассказали, как справляются с непогодой

В Азербайджане не возникало никаких серьезных проблем в электроснабжении в связи с резким ухудшением погоды. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на главу пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаева.

Глава пресс-службы отметил, что сотрудники структуры заблаговременно приняли необходимые меры: "В настоящее время в Баку и во всех районах страны сотрудники "Азеришыг" продолжают работать в усиленном режиме. Руководством ОАО подписан соответствующий приказ о незамедлительном устранении возможных аварий. Согласно этому приказу организованы дежурства из ответственных лиц, а на наиболее значимые для системы подстанции непосредственно назначены ответственные лица".

В заключение глава пресс-службы добавил, что на территориях, где допускалась возможность аварий, были предприняты упреждающие меры: "Call-center "199" работает в усиленном режиме. На служебных участках, подчиненных Техническому директорату, и Автотранспортном управлении созданы резервы материалов.

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