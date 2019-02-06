В Баку покажут еще один концерт нашумевшей корейской группы - ФОТО

Сеть кинотеатров Park Cinema снова покажет фильм-концерт корейской группы BTS "Love Yourself in Seoul". Об этом сообщил Trend пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев, передает Day.Az.

"26 января в двух наших кинотеатрах - Park Cinema Flame Towers и Park Cinema Metropark - был показан этот концерт и вызвал большой интерес молодежи. Около тысячи фанатов группы заполнили наши залы и получили удовольствие от концерта. Мы наладили с ними прекрасные отношения и, учитывая их многочисленные просьбы, решили снова показать этот концерт".

Повторные сеансы пройдут 9 и 10 февраля в 14:15 в Park Cinema Flame Towers и Park Cinema Metropark.

Группа BTS состоит из семи членов - RM (Ким Намджун), Jin (Ким Сок Джин), Suga (Мин Юн Ги), J-hope (Джей-хоп), Jimin (Пак Джимин), Teahyung (Ким Техйон) və Jungkook (Джон Джогук).

Приобрести билеты на сеансы можно через сайт сети (www.parkcinema.az) и приложений для iOS и Android.

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