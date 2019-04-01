Если хотите соприкоснуться с седой древностью, воочию увидеть знаменитые реликвии, услышать истории со страниц летописи азербайджанского народа, то вы не найдете места более подходящего, чем Национальный музей истории Азербайджана. Само здание музея можно назвать памятником культуры - ценные экспонаты нашли свое пристанище в роскошном дворце конца XIX века, построенном знаменитым меценатом и филантропом - Гаджи Зейналабдином Тагиевым.

Впервые для посетителей двери музея распахнулись в 1921 году, и с тех пор ведется кропотливая работа по созданию уникального собрания. На сегодняшний день в запасниках особняка хранится более 300 000 единиц артефактов. Среди них исторические документы, повлиявшие на судьбу государства, оружие, предметы быта, ювелирные украшения, одежда, изысканные ковры ручной работы, ветхие книги и многое другое.

В музее действуют 6 отделов, а также лаборатория реставрации музейных экспонатов, группа художественного оформления, группа безопасности экспозиции, производственная группа, комиссия по приёму и закупке экспонатов.

На первом этаже музея размещены экспозиции, связанные с бронзовым и каменным веком, древностью и ранним Средневековьем, культурой Азербайджана в XII-XV веках, азербайджанской наукой в XVI-XVII веках и сельским хозяйством.

Сегодня нас в этом увлекательном путешествии будет сопровождать сотрудница музея Гюнель Сулейманова.

Итак, начнем наше путешествие.

В первом зале последовательно представлены этапы первобытнообщинного строя, а также образцы древней флоры и фауны Азербайджана. Особый интерес представляют материалы, обнаруженные во время исследований Азыхской пещеры: нижняя челюсть азыхского человека, благодаря которой Азербайджан был внесен на карту древнейших обитателей человечества в Европе, орудия труда, относящиеся к Гуручайской культуре и материалы, относящиеся к периодам мезолита, неолита и энеолита.

Далее мы знакомимся нас с периодом бронзы - раннего железа (VI - I тыс. до н.э.). В витринах представлены глиняные сосуды с круглыми, полушаровидными ручками, напоминающими нос быка. Именно эта деталь, как рассказала Гюнель ханум, является характерной особенностью Кура-аразской культуры. В конце II - начале I тыс. до н.э. в истории человечества наступила новая эпоха - эпоха железа. Выставленные в витрине орудия литейного производства - каменные формы для топора и наконечников стрел, а также каменный ковш для зачерпывания жидкого металла, обнаруженные в Мингячевире, Шамкире и Газахе, говорят об успешном развитии металлообработки.

Далее представлены экспонаты, отражающие военное дело, религиозные представления, хозяйственную жизнь периода Кавказской Албании. Экспонируемые здесь артефакты являются образцами материальной культуры скифов. В витрине, посвященной истории Кавказской Албании, выставлены привозные монеты, в том числе тетрадрахма Александра Македонского, а также монеты, отчеканенные в самом Азербайджане.

VII век был ознаменован нашествием арабов. Об этом мы узнаем в следующем зале. Арабские завоевания привели к распространению ислама на этой территории, что привело к консолидации азербайджанцев. Здесь также демонстрируется текст мирного договора на азербайджанском языке, заключенного между полководцем халифа Омара ибн ал-Хаттаба и марзбаном Азербайджана. Оригинальный текст договора был написан на арабском языке.

Идем дальше. В середине XI века Азербайджан подвергся нашествию тюрок-сельджуков. В культурно-этнической истории страны произошел важный поворот: закончился процесс формирования азербайджанского тюркского народа и его языка. Укрепились позиции исламской религии. Тут представлены предметы быта сельджукидского периода - знаменитые "сельджукские котлы", по краям изогнутой горловины куфийским почерком арабского письма имеется надпись "работа медника Ахмеда ибн Мухаммеда".

В 1968 г. Национальный музей истории Азербайджана организовал подводную археологическую экспедицию для исследования прибрежных областей Каспия. В итоге на дне моря были обнаружены затонувшие поселения и огромное количество предметов, представлявших большую ценность для исследования средневековой истории Азербайджана. В музее можно увидеть каменную плиту из Бакинской крепости, ее украшает арабская надпись, сделанная куфическим письмом. Интерес представляют так называемые "Сабаильские камни". На одном камне имеется изображение человеческой головы с короной и надпись, содержащая имя одного из ширваншахов. Другой камень украшен изображением головы быка. Эти плиты служили некогда фризами баиловской крепости. В XIV веке, в результате резкого подъема уровня Каспийского моря крепость Сабаил оказалась под водой. В XX веке археологи подняли со дна моря 750 плит, содержащих надписи и изображения.

В XIII веке Азербайджан был завоеван монгольскими войсками и включен в состав Монгольской империи. В витринах представлены экспонаты, относящиеся к монгольскому периоду: оружие, ткани и монгольские халаты, а также оружие и доспехи, принадлежавшие азербайджанским воинам.

Важную роль в истории Азербайджана сыграли огузско-тюркские племена Аггоюнлу и Гарагоюнлу. В музее можно увидеть вооружение, характерное для армий этих государств: нагрудник, шлем, щит и шестопер.

Следующий зал рассказывает об истории Азербайджана в XVI-XVIII вв. В 1501 году шах Исмаил Хатаи создает Сефевидское государство, которое сыграло огромную роль в истории Азербайджана. Азербайджанские земли были объединены, а азербайджанский был признан официальным языком единого государства. Представленные экспонаты отражают военное дело и ремесла времен Сефевидской империи.

Тут же, на первом этаже музея, можно познакомиться с экспонатами, представляющими сельское хозяйство Азербайджана в XVI-XIX вв.

Экспозиция второго этажа рассказывают о периодах с середины XVIII века до начала XIX века, о начале оккупации азербайджанских ханств царской Россией в 1801-1813 гг. и о ее завершении в 1826-1828 гг., о Северном Азербайджане (1830-1870 гг.). Здесь же можно узнать о деревообработке в XIX веке, ковровом деле и производстве шелка, торговле, развитии экономики, образования, науки и культурной жизни, а также популярных верованиях, обычаях, событиях Первой мировой войны, геноциде азербайджанцев в марте 1918 г. и так далее.

Борьба за власть, охватившая историческую территорию Азербайджана после смерти Надир шаха в 1747 году, завершилась образованием небольших независимых феодальных государств - ханств, управляемых местными правителями - ханами, а также пяти султанств и одного джамаатства. В экспозиционном зале можно увидеть копии знамен Гянджинского, Бакинского, Иреванского и Табризского ханств. Подлинники этих знамен хранятся в Фонде оружия и знамен. В центре зала представлены тебризские ковры XVIII-XIX вв.: "Мелаир", принадлежавший Али хану Иреванскому, "Хончалы" - Карабахского хана и "Балыг".

В витрине, посвященной Иреванскому ханству, экспонируются предметы быта, женская одежда и музыкальный инструмент - канон, относящийся к XVIII веку.

В этом же зале экспонированы символы власти, принадлежавшие азербайджанским ханам: бунчук Джавадхана Гянджинского и шестопер Ибрагимхалилхана Карабахского. В витрине также - навершия знамён, монеты и ключи от крепостных ворот важнейших городов азербайджанских ханств. А у самого выхода из зала выставлены надгробия Панахалихана Карабахского и Фаталихана Губинского.

Входим в следующий зал - Азербайджан в 1801-1813 гг. Как рассказывает Гюнель ханум, в конце XVIII - начале XIX веков внутреннее и внешнее положение Азербайджана, переживавшего период феодальной раздробленности, было весьма тяжелым. Отсутствие единой силы, способной противостоять захватническим планам России и Ирана, еще более ухудшало обстановку. Основную ударную силу русской армии составляла артиллерия, и в центре зала на подиуме представлены ядра русских пушек, применявшиеся против защитников Гянджинской крепости.

Процесс оккупации азербайджанских ханств в период 1801-1813 гг. представлен на соответствующей карте. Она же проясняет геостратегическое значение Иреванского ханства на территории Северного Азербайджана.

Следующий зал рассказывает об Азербайджане в 1826-1828 гг. Недовольное условиями Гюлистанского договора правительство Ирана в 1826 году вновь объявляет войну России. В витринах можно увидеть пушки, мушкеты, зенбуреки и пороховницы.

Эпоху русско-иранских войн завершил Туркменчайский договор, по которому Азербайджан был поделен на 2 части - северную и южную, а река Араз превратилась в границу между ними.

Следующий зал посвящен политике переселения, проводимой Российской империей в начале XIX века, здесь можно увидеть документы, относящиеся к этому периоду, и оружие повстанцев.

В зале, посвященным ремеслам, представлена национальная одежда, вышивка, ювелирные украшения, медная посуда, резная деревянная посуда, а также ткацкий станок.

Развитию шелководства посвящена витрина, в которой представлены экспонаты, свидетельствующие о высоком качестве азербайджанского шелка. В этом же зале демонстрируются азербайджанские ковры и ковровые изделия XIX в. Для изготовления ковров использовали станок "хана", который расположен по центру, напротив на подиуме находятся инструменты для изготовления ковров - "хеве" (для утрамбовки), "джехре" (прялка), "юн дарагы" (для расчески шерсти), "киркит" (для утрамбовки).

Входим в следующий зал. Начало ХХ века было ознаменовано бурным развитием внешней торговли Азербайджана. В витрине выставлены товары, привезенные из России, Индии, Франции, Германии, Турции и Китая. Фотографии на панели демонстрируют действовавшие в городах и деревнях еженедельные базары, игравшие во внутренней торговле Азербайджана важную роль.

В 40-х гг. XIX века возрос интерес к нефтяным запасам Азербайджана, в 1846 году в Азербайджане была пробурена первая в мире нефтяная скважина. Здесь представлено нефтяное оборудование, одежда нефтяников, рычаг и тартальное ведро, документы, принадлежавшие местным и иностранным нефтяным компаниям.

Во второй половине XIX века произошли коренные изменения в образовательной системе, именно в этот период были созданы первые средние школы, русско-азербайджанские школы, а в 1901 году Г.З.Тагиев основал первую на востоке школу для девочек-мусульманок. В зале, посвященном образованию, экспонируются личные вещи представителей азербайджанской интеллигенции.

Следующий зал посвящен музыкальному творчеству, здесь представлены музыкальные инструменты: тар, кеманча, саз, сантур а также духовые инструменты. Надо отметить, что в 1908 году в Азербайджане была поставлена первая опера на Востоке "Лейли и Меджнун".

Большой интерес вызывает экспозиция, посвященная конфессиям, действующим в нашей стране. В Азербайджане всегда господствовала толерантность, и представители многочисленных народов, проживавших здесь, свободно исповедовали свою религию. В витринах экспонируются вещи, относящиеся к трем основным религиям: исламу (Коран, знамена мечетей, молитвенный коврик, различная символика), христианству (Библия, кресты, четки) и иудаизму (Тора, кипа, тфилин и символика).

Экспозиция следующего зала посвящена революционному движению в Азербайджане в начале XX века. Есть экспонаты, рассказывающие о начале национально-демократического движения в Северном Азербайджане, о революционном движении 1905-1911 гг. в Южном Азербайджане, об учиненной армянами резне азербайджанцев в 1905-1906 гг. Материалы экспозиции рассказывают также о разрушении армянами в 1907 году города Шуша, зарождении политических партий. Есть даже макет подпольной типографии "Нина", где выходил печатный орган большевиков Южного Кавказа.

В годы Первой мировой войны свыше 200 азербайджанцев воевали в составе российских войск, десять из них, были удостоены высшей военной награды России, ордена Святого Георгия. В экспозиции представлены личные вещи Алиаги Шихлинского, Самедаги Мехмандарова, а также медицинские инструменты, использовавшиеся в годы Первой мировой.

В этом зале на специальном мониторе демонстрируется фильм, посвященный геноциду азербайджанцев в марте 1918 г, когда Бакинский Совет, прикрываясь лозунгами борьбы с контрреволюцией, приступил к осуществлению преступного плана по уничтожению азербайджанского населения. В результате геноцида было зверски убито более 50 000 мирных жителей Баку. В этих условиях, Азербайджан обратился за помощью, к братской Турции. Был подписан договор, по которому турецкие войска, во главе с Нуру пашой, объединившись с национальными частями, создали Кавказскую исламскую армию, которая спасла Азербайджан от армяно-большевистской угрозы. Документальные свидетельства кровавых мартовских событий, а также военная форма, оружие, ордена азербайджанских и турецких военных, выставлены в витринах.

Тут же на подиуме выставлена пушка, изготовленная на заводе Хатисова, которую армяне в дни мартовской резни использовали против азербайджанцев.

Следующий зал посвящен Азербайджанскому Национальному Совету, правительству, парламенту и армии. 28 мая 1918 мая в Азербайджане была провозглашена первая на Востоке парламентская республика - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

В зале экспонируется фотографии М.Э.Расул-заде, Ф.Хойского, А.Топчубашева и многих других, сыгравших важную роль в создании АДР, трехцветный флаг, карты, личные вещи а также декларация независимости республики на азербайджанском и французском языках. Интересно, что азербайджанский флаг первоначально представлял собой красное полотно с полумесяцем и восьмиконечной звездой, но постановлением правительства от 9 ноября 1918 г. государственный флаг был заменен на триколор: сине-красно-зеленый стяг с полумесяцем и восьмиконечной звездой. Экспонируемый в музее трехцветный флаг был изготовлен Мамед Эмином Расулзаде и его супругой в период их эмиграции в Турции. Этот флаг в 1992 г. был привезен в Баку и затем передан в Национальный музей истории.

28 апреля 1920 года войска одиннадцатой Красной Армии перешли границу Азербайджана, и демократическое правительство, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития, было вынуждено подписать договор о передаче власти большевикам.

Одна из самых скорбных экспозиций посвящена второму после 1918 года геноциду азербайджанского народа - трагедии Ходжалы, когда армянскими националистами были зверски убиты 613 мирных жителей, среди которых 83 ребенка...

Пройдясь по залам Национального музея истории, мы будто пережили все происходившее. Эта экскурсия еще раз показала, что многие из нас недостаточно знакомы с историей своей страны. И этот пробел обязательно нужно устранить. Как? Для начала посетите музей истории. Не пожалеете.

Тамилла Мамедова