Прогуливаясь по тенистым аллеям многочисленных парков Баку, мало кто сегодня догадывается, как сложно было их создавать, ведь известно, что Абшеронский полуостров отличается засушливостью климата и скудностью природного пейзажа. Это солончаковая пустыня с незначительным разнообразием растительного покрова.

Сегодня Баку с его пригородами - это настоящий город-сад. Но достичь этого было очень непросто, на то, чтобы мы сегодня могли гулять по зеленым аллеям многочисленных парков, чтобы в летний зной нас спасали своей тенью раскидистые деревья, был приложен огромный труд нескольких поколений.

Мы рассказывали уже нашим читателям о парках Баку. Сегодня, несмотря на засушливый климат, в Баку разбито огромное количество парков и садов, каждому из которых можно посвятить отдельную статью. Особенно интересен процесс озеленения нашей столицы. Начался он в 19-м веке и был связан с двумя важными историческими событиями - перенесением столицы после катастрофического землетрясения из Шамахы в Баку и проведением первого городского водопровода.

После переселения губернского центра во второй половине 19-го века из Шамахы в Баку, городское самоуправление поставило вопрос о разбивке для главы губернии первого сада ограниченного пользования. Возникновение зеленой архитектуры в Баку связано с именитыми, влиятельными лицами, людям низшего сословия вход туда был заказан. Для влиятельных господ были созданы Губернаторский сад и Адмиралтейский сад в поселке Баил.

Из старых городских садов можно назвать сад торговца железными изделиями Красильникова. Он был заложен еще до постройки бакинского вокзала в 1882 году и сейчас этот сад носит имя Самеда Вургуна.

Самым первым зеленым массивом, появившимся на карте Баку в середине 30-х годов XIX века, является Губернаторский сад. Руководил посадками в Губернаторском саду садовод Дракопуло, выходец из Греции, который предельно насытил сад маслиновыми деревьями. Маслиновые деревья из губернаторского сада послужили исходным материалом для размножения маслин на Абшероне.

Несколько позднее, в конце 80-х годов XIX века, в центре города были разбиты Молоканский сад, сад Парапет, сад Villa Petrolea.

Молоканка за свой век сменила много названий. Зародилась она в начале 70-х годов XIX века на месте слободы и называлась Мариинским сквером, Молоканским садом, садом Ашума Алиева, "9-го января", а сейчас он именуется сквером Хагани. Имея небольшую территорию (до 1 га), этот сквер занял важное место в истории развития ландшафтной архитектуры Баку. Его создание сопровождалось многими трудностями, связанными, прежде всего, с плохим водоснабжением.

Сад много раз подвергался перепланировке - его аллеи расширялись, зеленый фонд пополнялся породами устойчивых к жаркому климату деревьев. В послевоенные годы в саду появилась важная достопримечательность - скульптурная группа "Три грации". Темные красавицы и сейчас радуют бакинцев своей каменной красотой. В качестве пьедестала для них служат крупные глыбы естественного камня.

История Villa Petrolea и ее знаменитого сада особенно интересна.

Прежде чем основать официальную компанию, братья начинают строительство нефтяных скважин в Балаханы, Биби-Эйбате и т.д. Затем в 1879 году они решают официально основать компанию "Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель" ("Branobel"), после чего приступают к строительству резиденции для семьи. Так появилась на свет выполненная в византийском стиле Villa Petrolea.

Для создания парка при доме был приглашен опытный садовод Э. Бекле, создавший до этого многие сады и парки Варшавы. Поскольку местная почва была пропитана нефтью, сюда стали завозить баржами землю из Лянкяранского уезда, проблема с пресной водой была решена путем использования наливных судов, которые разгружались в Астрахани и наполнялись там для балласта волжской водой вместо мешков с песком. Впервые среди заводов раскинулся великолепный сад, который сравнивали с Губернаторским садом Баку.

Пойдем дальше. В XIX веке в центре Баку был основан сквер, который получил название Парапет, также его называли Бесплодный сад - на его территории не было ни одного деревца. Часто это место использовалось для военных парадов или митингов. В советское время Бесплодный сад был переименован в сад им. Карла Маркса.

К концу века было принято решение превратить площадь в сквер. Соответствующий проект представил в 1891 г. архитектор А. С. Кандинов. Озеленение Парапета началось только в начале 20-го века - здесь появился примитивный сквер в виде узкой полосы зелени по периметру со свободным пространством площади. Чахлая зелень, регулярная планировка, невыразительные по рисунку ограждения придавали скверу казенный и неуютный вид. Однако впоследствии Бесплодный сад превратился в настоящий оазис столицы.

По данным, приведенным в книге А.А. Гасановой "Сады и парки Азербайджана", всего за столетие площадь зеленых насаждений Баку увеличилась более чем в 3170 раз. С 3 га в 1880 году до 9520 га в 1980-м.

Первоначально зеленые оазисы Баку были немногочисленны и предназначались лишь для отдыха знати и аристократии. Но после установления Советской власти в Азербайджане начались интенсивные работы по созданию зеленого ландшафта столицы. Первый генплан, разработанный в 1927 году А.П. Иваницким, предусматривал создание новых парков и скверов в разных районах столицы. И особое внимание уделялось созданию Приморского бульвара.

История бакинского бульвара началась в 1890 году, когда пароходная компания "Кавказ и Меркурий" построила на набережной пристань и ряд других сооружений, разделив береговую полосу на 2 части: Александровская набережная тянулась вдоль крепостных стен, а Петровская - к востоку до улицы Большая морская (ныне проспект Бюльбюля). В 1897 г. был построен барьер, отделивший участок в 50 метров от моря, четко обозначив бульвар как целостное архитектурное сооружение, пишет доктор исторических наук Кямиль Ибрагимов.

В 1900 году Садовая комиссия города постановила построить на набережной питомник декоративных деревьев, и с этого момента началось озеленение бульвара. Детальный проект озеленения с учетом ширины аллей и их протяженности, пород деревьев, кустарников и др. был составлен гражданским инженером К.Б.Скуревичем совместно с городским садоводом Васильевым. В 1909 году была внесена новая лепта в благоустройство бульвара.

Бакинский бульвар состоит как бы из двух уровней. На нижнем уровне в основном цветы и низкие кустарники. Как отмечают специалисты, высадка здесь деревьев невозможна, так как под небольшим слоем почвы находятся камни, которыми засыпали эту часть в те времена, когда бульвар уходил под воду.

В основном, зеленые насаждения завезены из Испании, Италии, Турции, Германии, Бельгии и Голландии. В этих странах есть области, схожие по климатическим зонам с нашими, и поэтому при присадке и высадке у нас быстро адаптируются, говорят специалисты. Тем не менее, большинство деревьев и кустарников, высаженных на Приморском бульваре, редкие для нашей местности, поэтому для лучшего ухода за ними азербайджанских специалистов периодически отправляют на стажировки.

Вот, например, каменный дуб, которому 120 лет. А вот канарская пальма, привезенная из Испании, возрастом 80 лет. Или привезенная из Италии олива, которой 157 лет. Далее подходим к баобабам, которые не встретишь нигде в Азербайджане. Их тут три, и все они довольно взрослые - самому молодому из них 50 лет, а двум другим 205 и 215 лет. Если учесть, что баобаб может прожить не сотни, а даже тысячи лет, бакинские баобабы - младенцы.

Нельзя не заметить еще одного экзотического уголка бульвара - аллеи кактусов. Суккуленты удивительным образом сжились с бакинским климатом и чувствуют себя здесь прекрасно.

Интересная подробность - цветы на бульваре меняют дважды в год. За исключением многолетних вроде розы или азалии.

Говоря о зеленом покрове Баку, нельзя не вспомнить о Центральном ботаническом саде НАНА.

Сад "Набатат" начал создаваться в 30-е годы прошлого века. В 1934 году на специально отведенной территории в нагорной части Баку был заложен фундамент Института ботаники и Ботанического сада. В 1935-1938 годах здесь было начато строительство здания Института, оранжерей, теплиц, жилых помещений для работников сада, мастерских, хозяйственных строений. На участках сада наряду с созданием коллекций растений из флоры Азербайджана, а также экзотических, технических, лекарственных видов растений проводятся научно-исследовательские работы.

Строительство в 1960 году Джейранбатанского водохранилища и обеспечение поливной водой способствовало значительному расширению Ботанического сада. В результате с 16 гектаров он расширился до 41 га.

Здесь представлена совокупность всей флоры ксерофитов (засухоустойчивые растения), не имеющей аналога не только в странах бывшего Союза, но также в Европе. В Ботаническом саду из представителей разных ботанико-географических регионов мира, в том числе и из флоры Азербайджана, была создана коллекция из более 2000 деревьев, кустарников, цветов и травянистых растений.

В настоящее время в Центральном Ботаническом саду имеется коллекция из 125 видов редких и исчезающих видов кавказской флоры, которые включены в "Красные книги" Азербайджана и бывшего СССР. Почти все древесные растения, представленные в столице, являются привезенными. Самыми распространенными видами древесных пород Абшеронского полуострова являются эльдарская сосна, олива и кипарис, можно встретить и японскую сакуру.

Сегодня Ботанический сад предоставляет горожанам возможность пообщаться с природой и даже побывать в настоящем хвойном лесу, не отдаляясь от столицы.

Еще одним зеленым оазисом Баку является Нагорный парк.

Нагорный парк, располагающийся на самой высокой точке Баку - на возвышенности, имеет не совсем приятную историю возникновения. Дело в том, что раньше здесь располагалось мусульманское кладбище, где были захоронены тела жертв мартовских событий 1918 года в Баку. После установления советской власти в 1920 году кладбище было уничтожено, захороненные тела вывезены, а на этом месте был разбит парк имени Сергея Кирова. После развала Советского союза парк был превращен в парк мемориального значения, где похоронены жертвы 20 Января и герои, павшие за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Парк начал создаваться в 30-х годах прошлого века по проекту Л. А. Ильина. Его структура была подсказана естественным рельефом и ландшафтом.

Нагорный парк отличается тишиной и уединенностью. Многочисленные деревья посажены здесь таким образом, что не затрудняют просмотр городской панорамы и акватории Каспия с видовых площадок и аллей парка. Каждое зеленое насаждение является частью композиции, и этот принцип сохранился и после недавней реконструкции парка...

Создание прекрасных и современных парков и скверов в Баку продолжается и в наши дни. Очень скоро в самом центре в пользование граждан и гостей столицы будет передана невероятная парковая зона, построенная на месте старых аварийных кварталов в рамках проекта "Советская". Открытия ее мы все ждем с нетерпением.

Лала Мамедова