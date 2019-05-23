https://news.day.az/society/1122507.html Где купить билеты на финал Лиги Европы УЕФА в Баку? - АДРЕСА
Где купить билеты на финал Лиги Европы УЕФА в Баку? - АДРЕСА
Продолжаются продажи билетов на финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе 29 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на АФФА.
Билеты можно приобрести в "Port Baku Mall", "28 May Mall", "Gənclik Mall" и кассах Дворца Гейдара Алиева.
Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".
Игра начнется в 23:00.
Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.
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