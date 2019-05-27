На Международном форуме выпускников МГИМО предложили присвоить Ташкенту и Баку звание "героя тыла", сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Узбекистан. С такой инициативой выступил заместитель главы информационного агенства ТАСС Михаил Гусман.

Во время своего выступления Михаил Гусман сделал предложение о присвоении Ташкенту и Баку звания "Города-героя тыла".

"Есть города герои. Необходимо достойно признать вклад этих городов в великую победу. Предлагаю назвать "Городами-героями тыла" Ташкент и Баку. Я не знаю насколько моя идея найдет продолжение, но считаю, что эти города заслужили", - заявил Гусман.