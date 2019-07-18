Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Нагорный парк вошли в топ самых фотографируемых достопримечательностей Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, это следует из рейтинга, составленного сервисом "Облако Mail.ru.

"Облако Mail.ru" составило рейтинг самых популярных достопримечательностей со всего мира. С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Ими оказались Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме", - следует из результатов исследования.

На четвертом месте - Храм Святого Семейства в Барселоне, на пятом - Собор Парижской Богоматери, на шестом - Йенский мост, который также находится в Париже. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо (Флоренция, Италия), восьмое - Миланский собор, девятое - Бурдж-Халифа, (Дубай, ОАЭ), десятое - Санта-Мария-дель-Фьоре, (Флоренция, Италия).

"В России чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и Мечеть Кул-Шариф в Казани", - отмечается в результатах рейтинга.

В Минске чаще всего фотографируют Национальную библиотеку, костел Святого Симеона и Святой Елены, а также зоопарк. В Грузии самыми впечатляющими оказались Мост Мира и крепости Нарикала и Метехи в Тбилиси.

Достопримечательности Берлина не попали в список самых фотографируемых мест Германии. Обгоняет всех по количеству сделанных фотографий Дрезденский Цвингер, следом идут Мариенплац и Новая ратуша в Мюнхене. В Чехии, по результатам рейтинга, самыми фотографируемыми местами стали Пражский Град, Тынский храм и Карлов мост в столице.

В Греции популярностью пользуются Кносский дворец на Крите, бело-голубые крыши города Ия на Санторини и аквапарк "Аквалэнд" на Корфу. В ОАЭ популярнее всего оказался самый большой небоскреб в мире - "Бурдж-Халифа" в Дубае. За ним идут фонтан Дубай и Сад Чудес. В Турции самыми популярными являются Голубая мечеть, площадь Султанахмет и Собор Святой Софии в Стамбуле.

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