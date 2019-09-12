Грипп относится к группе Острых Респираторных Вирусных Инфекций (ОРВИ), передающихся воздушно-капельным путем и характеризующихся воспалением верхних дыхательных путей. По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 390-650 тысячам смертей. Когда вирус попадает в носовой проход, он переносится на заднюю часть носоглотки. Там он проникает через мембрану в клетку, так начинается деление вируса и заражение организма. Тяжесть заболевания варьирует от лёгких до тяжёлых гипертоксических форм.

Основные симптомы и осложнения гриппа. Инкубационный период гриппа длится от нескольких часов до 1-3 суток. Заболевание начинается остро, у больного резко повышается температура тела до 40 °C, возникает сильная слабость, боль в голове, озноб, головокружение, светобоязнь, сильное потоотделение, сухость в горле, покраснение горла, боль ноющего характера в мышцах и суставах, обморочное состояние, заложенность носа и нарушение носового дыхания, давящая боль в глазах и в области надбровных дуг. При тяжёлых формах гриппа развивается сосудистый коллапс, отёк мозга, геморрагический синдром, присоединяются вторичные бактериальные осложнения.

Меры профилактики гриппа. Эффективной защитой от гриппа является вакцинация (прививка от гриппа). Можно принимать растительные средства (эхинацея, элеутерококк), а также поливитаминные комплексы, повышающие защитную функцию организма. Микрофлора кишечника также играет важную роль в созревании иммунной системы. При нарушениях микроэкологии кишечника, дефиците бифидобактерий и лактобактерий, беспрепятственном бактериальном заселении тонкой кишки возникают условия для снижения резистентности организма. В связи с нарушением резорбции и усвоения питательных веществ ослабляются клеточные и гуморальные факторы защиты.

В неблагоприятный период по ОРВИ желательно использовать защитные маски, чтобы не заразиться вирусом в общественном транспорте или через предметы общего пользования в офисе, магазине, школе. Также можно промывать нос солевыми растворами, использовать оксолиновую мазь.

В случае заболевания оставайтесь дома, срочно обратитесь к врачу, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

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