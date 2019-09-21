В Шамахинском районе в торговом центре произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня примерно в 5:00 утра в принадлежащем Аллахвердиеву Зауру Гусейн оглу (1975 г.р.) двухэтажном торговом центре "Шамахы" площадью 400 кв.м, расположенном на улице С.А.Ширвани города Шамахы.

К тушению пожара были привлечены 3 пожарных автомобиля и живая сила Гобустанской и Шамахинской Государственных противопожарных частей Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара полностью сгорел второй этаж торгового комплекса площадью 200 кв.м с находящимися внутри товарами.

Остальная часть торгового центра была защищена от огня. Так как пожар произошел ночью, никто из людей не пострадал.

Причина возникновения пожара неизвестна.

По факту ведется расследование.

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