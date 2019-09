Соревнования чемпионата мира организованы превосходно, сказал в субботу Trend зритель 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку Ровшан Азизов, передает Day.Az.

"Второй раз посещаем Национальную арену гимнастики, соревнования организованы превосходно, зал красиво оформлен. Организаторы очень хорошо все подготовили", - добавил он.

Зритель отметил, что болеет за команду Азербайджана и желает спортсменкам успеха. "Пришли поболеть за команду Азербайджана. Моя дочь занимается гимнастикой в Масаллинском районе, хочу, чтобы она воодушевилась успехами участниц чемпионата", - сказал Ровшан Азизов.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

