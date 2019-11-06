Сегодня в столице Азербайджана стартовала первая Азербайджанская Международная Выставка и Форум Медицинских Инноваций Medinex. Medinex - это крупнейшее в Кавказском регионе и единственное в Азербайджане событие в сфере инновационных решений в здравоохранении и медицине. Это уникальная возможность ознакомиться с глобальными трендами развития рынка, продемонстрировать продукцию и услуги, найти потенциальных партнеров в сфере медицинских услуг, укрепить уже существующие связи.

Как сообщает Day.Az, на выставке свои услуги представил и Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (Беларусь).

В беседе с нами заместитель директора по внебюджетной деятельности Центра Ирина Даниленко сообщила, что целью их участия в мероприятии является налаживание сотрудничества с коллегами и проведение переговоров с врачами-онкологами о проведении совместных проектов, международных конференций, мастер-классов, семинаров.

Представитель самого крупного Центра онкологии и медицинской радиологии в Беларуси отметила, что для оказания медицинской помощи в год к ним обращается более 2000 иностранных граждан, некоторые из них - граждане Азербайджана.

"Граждане Азербайджана также обращаются в наш Центр за медицинской помощью с диагнозом рака молочной железы, рака яичников и шейки матки, колопроктологическим раком и раком легких", - сообщила она.

Ирина Даниленко рассказала, что успела посетить в Баку большой онкологический центр, где имеется самое современное оборудование и задействовано большое число специалистов, и что этот центр обеспечивает лечение больных онкологией всей страны.

Также наша собеседница поделилась информацией об уникальных методах лечения. Это проведение гипертермии при лечении онкологических заболеваний и проведение фотодинамической терапии при онкологических заболеваниях и предраковых заболеваниях. Также проводится сеанс гипертермии совместно с дендритными клетками. Она подчеркнула, что эффективность этого метода доказана - пациенты с минимальным шансом на лечение болезни приобрели еще один шанс на выздоровление.

Ф. Агаларова

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