Таги Алиев - 25-летний докторант университета Maastricht в Нидерландах, работающий над проектами крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий, Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

В беседе с Day.Az молодой ученый рассказал о работе в ЦЕРНе и обучении Нидерландах.

Любовь к математике у меня с юных лет. Мой отец - инженер, а старший брат - программист. Именно они способствовали моему увлечению. Брат потом показывал мне программирование. И не скрою, я любил компьютерные игры (улыбается).

Мне было 17 лет, когда я поступил в университет в Нидерландах. В БГУ я проучился всего год, так как по госпрограмме поступил в университет Maastricht в Нидерландах, где получил степень бакалавра в Knowledge Engineering.

Первое время в новой стране, новом университете было очень сложно. Вообще жить одному было сложно. Был и языковой барьер, но мне повезло - университет интернациональный, и большинство жителей знают там английский язык. Адаптировался я уже через полгода.

Когда я приступил к дипломной работе, мне было интересно использовать свои знания в области искусственного интеллекта не в технических сферах. Меня всегда привлекала медицина, поэтому свои поиски вел в этой сфере. После разговоров с профессорами я нашел проект, одним из руководителей которого был работник ЦЕРНа. После сотрудничества с ним он предложил мне работу над другими проектами ЦЕРНа.

Моя бакалаврская дипломная работа была связана с анализом генетических данных пациентов с сердечными заболеваниями. Врачи, используя дату пациентов, создают цифровые матрицы, которые позволяют рассмотреть их гены, другие биологические данные и выяснить, что и с каким из симптомов связано. С помощью этого медики могут создать новые средства для лечения. Так работает наука - сначала создается гипотеза, затем первые модели, а после проводятся эксперименты в лаборатории.

Я сам хотел заняться биоинформатикой. Медицина сложная и очень ответственная сфера. У отца и дедушки проблемы с сердцем, поэтому я занялся этим, чтобы понять процесс лучше, понять, как моя деятельность и наши проекты помогут им через 10-15 лет. Я решил быть полезным в этой сфере. Так и начал работу над проектом "Modeling of complex biological systems as one whole", который стал лучшей дипломной работой того года в Университете.

После окончания бакалавриата университет оставил меня на магистратуру и выдавал стипендию. Я уже поступил тогда в университет в Англии, но мне сказали, что я им нужен и не захотели отпускать. Так я остался там, учился в магистратуре по специальности Operations Research, работал над своим научным проектом.

Последние три года в ЦЕРНе я занимаюсь проектами, связанными с медициной. Ранее ЦЕРН работал над исследованиями в области физики, но более 10 лет назад заинтересовался искусственным интеллектом. Они захотели понять, можно ли использовать разработанные ими технологии, которые использовались в экспериментах в области физики, в других областях. Поэтому они привлекают специалистов в разных областях к работе над проектами. Я был одним из тех, кто позволил ЦЕРНу войти в сферу медицины.

Сейчас я работаю над проектом, где анализируется связь скана мозга и фотографий лиц. Это совместный проект с английским университетом, у которых есть дата TwinsUK, где предоставлены фото близнецов, и все их медицинские данные. С помощью анализа лиц, мы хотим выяснить, какое заболевание с какой частью лица связано, а также найти какой из близнецов на фото. Есть и другие проекты, которые ищут некую гипотезу на генетическом уровне.

Если человек может сдаться при первой же неудаче, то ему лучше не идти в науку. В научной сфере все иначе. Ну, например, если тебе заказывают какую-то работу, то тебе дают средства, ставят срок, и ждут от тебя очевидный результат. В науке же ты сам должен найти проблему и искать решения. При этом ты должен быть в курсе других научных открытий, чтобы не задаться вопросом, на который уже есть ответ.

Мне 25 и я докторант (PhD). Не знаю можно ли назвать меня успешным, но я многого достиг для своих лет. С тех пор как я начал учиться, я не останавливался. А последние три года я занимаюсь наукой. Сегодня я Machine Learning expert. Я создаю математические модели, которые делают дата-анализ, и сами создают новые гипотезы.

Франгиз Агаларова