Самолет Embraer Е190-Е2 авиакомпании Air Astana не долетел из Нур-Султана до Баку из-за проблем с противообледенением.

"Рейс КС 113 по маршруту Нур-Султан-Баку вернулся с воздуха 24 января по технической причине (сбой в системе противообледенительного обдува крыла)", - говорится в ответе авиакомпании Air Astana на официальный запрос КазТАГ, передает Day.Az.

Отмечается, что "посадка прошла в штатном режиме".

"Возврат самолета не связан с коронавирусом", - заверили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее агентству КазТАГ стало известно, что пассажирский самолет Embraer Е190-Е2 авиакомпании Air Astana вылетел из Нур-Султана в Баку, но почти долетев до Азербайджана, развернулся и вернулся в столицу Казахстана.

Отметим, что это второй известный инцидент с самолетом Embraer авиакомпании Air Astana за последние 1,5 года. Так, 11 ноября самолет Embraer ERJ-190LR (P4-KCJ) вылетел из аэропорта Лиссабона и пропал с радаров, после чего пилоты объявили международный сигнал бедствия Mayday в связи с потерей контроля над судном. Пилоты вскоре смогли восстановить контроль, после чего самолет направился в аэропорт города Бежа в Португалии.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы-Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро - члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых - журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот - Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Позже гендиректор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс написал обращение к авиаторам после крушения самолета авиакомпании Bek Air из-за его предположительного обледенения. В нем глава авиаадминистрации призвал представителей отрасли убедиться, "что все экипажи осведомлены об очень холодных погодных условиях (температура может понижаться до -40)", и убедиться, "что самолет не покрыт льдом перед полетом".