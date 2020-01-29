Создание Азербайджанской лиги Jr.NBA является показателем большой популярности баскетбола во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии, посвященном созданию Азербайджанской лиги Jr.NBA, сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер. Лига создана в рамках соглашения между NBA (Национальная баскетбольная ассоциация) и ABF (Азербайджанская баскетбольная федерация).

Он подчеркнул, что баскетбол - второй в мире вид спорта по популярности. В целом, численность болельщиков во всем мире составляет два миллиарда человек, и миллионы людей играют в него.

Литценбергер отметил, что надеется в будущем увидеть азербайджанских спортсменов в лиге НБА.

"Мы рады, что в Азербайджане была создана эта лига. Мы готовы оказывать поддержку развитию баскетбола в Азербайджане", - сказал Ли Литценбергер.

Также посол отметил, что смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта глубоко опечалила его.

"Он обладал потрясающим талантом, баскетбольный мир потерял свою легенду", - сказал Литценбергер.

Напомним, что 26 января 2020 года трагически погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Вертолет, на борту которого находились Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, врезался в гору в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Никто не выжил.