В Гедабекском районе Азербайджана микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Славянка столкнулись микроавтобус марки "ГАЗель" и легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106".

В результате столкновения 1 человек погиб, 7 человек - Исмаилов Саиль Шамиль оглу (1985 г.р.), Аббасов Джошгун Алекбер оглу (2002 г.р.), Будагов Эмин Закир оглу (1985 г.р.), Алекберов Ага Алекбер оглу (1963 г.р.), Мамедалиева Манзар Микаил гызы (1964 г.р.), Садыгова Солмаз Ислам гызы (1996 г.р.) и Шамилова Шахла Искендер гызы (1967 г.р.) получили травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.