https://news.day.az/society/1199311.html В Баку трагически погиб известный спортсмен - ФОТО
В Баку трагически погиб известный спортсмен - ФОТО
Сабунчинском районе Баку мужчина задохнулся угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Рамана.
По сообщению, 22-летний Арзуман Аббасов умер, отравившись угарным газом в ванной комнате. Его тело направлено на экспертизу.
Отметим, что А.Аббасов являлся многократным чемпионом республики по смешанным боевым искусствам MMA.
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