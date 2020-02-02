Сабунчинском районе Баку мужчина задохнулся угарным газом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Рамана. 

По сообщению, 22-летний Арзуман Аббасов умер, отравившись угарным газом в ванной комнате. Его тело направлено на экспертизу. 

Отметим, что А.Аббасов являлся многократным чемпионом республики по смешанным боевым искусствам MMA. 