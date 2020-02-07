В связи со строительством наземного пешеходного перехода на Московском проспекте ("Шамахинка"), движение автомобилей на территории от перекрестка на ул. "20 Января" до перекрестка на ул.А.Магеррамова будет временно ограничено.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи с этим несколько автобусов, курсирующих через упомянутую территории, сменили свой маршрут.

Автобусы маршрутной линии № 18 и 65

Станция метро "20 Января" - в направлении 9-й микрорайона: Московский проспект - ул.Мир Джалала, далее автобус следует по своему маршруту.

Автобус маршрутной линии № 135

Бакинский инженерный университет - в направлении ст.метро "Мемар Аджеми": Московский проспект - ул.Р.Джафаров - круг 3 микрорайона, далее автобус следует по своему маршруту.

Автобус маршрутной линии № 170

Поселок Бинагади - в направлении ст.метро "Мемар Аджеми": Московский проспект - ул.Мир Джалала - ул.Асифа Магеррамова - ул. "20 Января", далее автобус следует по своему маршруту.

Ст. метро "Мемар Аджеми" - в направлении поселка Бинагади: ул. "20 Января" - ул.Асифа Магеррамова - ул.Мир Джалала - шоссе Баку-Сумгайыт, далее автобус следует по своему маршруту.

Автобус маршрутной линии № 193

4-й микрорайон - в направлении транспортного обменного центра Локбатан: ул. "20 Января" - ул.Асифа Магеррамова - ул.С.Дж.Пишевари - ул.М.Гасанова, далее автобус следует по своему маршруту.

Транспортный обменный центр "Локбатан" - в направлении 4-го микрорайона: ул.Р.Джафарова - ул.Асифа Магеррамова - ул. "20 Января", далее автобус следует по своему маршруту.