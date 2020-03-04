Как известно, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане принято решение о приостановления учебного процесса в учебных заведениях страны с 3 по 9 марта.

Пока нет занятий, и дети дома, у родителей появилась прекрасная возможность вплотную заняться их иммунитетом, который, как правило, слабеет в начале весны.

Day.Az обратился к детскому доктору, профессору Азербайджанского медицинского университета Гусейну Габулову, с просьбой дать советы, которые помогут родителям укрепить иммунитет и здоровье своих детей, пока те не учатся.

Гусейн Габулов подчеркнул, что общие гигиенические мероприятия, которые необходимо соблюдать в период эпидемии вирусных инфекций (частое мытье рук с мылом, использование масок, избегание скопления людей и массовых мероприятий и т.д.) достаточно озвучены средствами массовой информации. А вот что касается процесса укрепления иммунитета, то тут есть, о чем поговорить.

"Это процесс довольно многокомпонентный и продолжительный, который, конечно, за неделю не пройти. Однако, имеются некоторые простые и доступные практически каждой семье рекомендации, при помощи которых можно укрепить психофизическое состояние и устойчивость детского организма к простудным заболеваниям", - отметил педиатр.

Основа укрепления иммунитета - это, по словам врача, немедикаментозные методы, их обычно лень выполнять. Многие родители с большим удовольствием кормят детей витаминами из аптеки, чем утруждают себя другими средствами. Что важно - все эти методы, за редким исключением, не имеют противопоказаний.

Итак, для немедикаментозного укрепления иммунитета детей доктор Гусейн Габулов рекомендует:

1. Создать вокруг ребенка положительный психологический микроклимат. Психологическое состояние ребенка - важный фактор крепкого иммунитета. Научно доказано, что любая стрессовая ситуация способна значительно ослабить иммунитет.

2. Необходимо иметь в виду, что недостаток сна - один из важнейших факторов, приводящих к ослаблению функции иммунной системы. Достаточный сон, безусловно, укрепляет иммунную систему. Ребенку школьного возраста необходимо спать два раза в сутки: ночью и днем. Глубокий и полноценный сон благотворно воздействует на иммунные клетки и помогает повысить иммунитет ребенка.

4. Рациональное и правильное питание укрепит иммунитет ребенка. Питание ребенка должно быть не обильным, но частым, поскольку его ферментативная система еще не может усвоить за один прием много пищи. Поэтому ребенку надо давать еду небольшими порциями, но чаще, чем взрослому. Питание должно быть полноценным и разнообразным.

Чтобы повысить сопротивляемость ребенка к респираторным заболеваниям, необходимо давать ребенку продукты, богатые витамином А или каротином (провитамин А). В рационе детей важно присутствие салата из моркови со сметаной, тыквенного пюре со сливочным маслом, куриных яиц (поскольку витамины А, D, Е относятся к жирорастворимым, они лучше всасываются в среде, содержащей жир).

Очень полезны продукты, содержащие витамины группы В. Они нормализуют общий обмен веществ, положительно влияют на кроветворение, что позволяет укрепить здоровье ребенка. Ими богаты молочные и мясные продукты, крупы, листовые и стручковые овощи, морепродукты.

Особенно хорошо укрепляет иммунитет витамин С. В первую очередь, продукты, содержащие витамин С, - это свежие овощи и фрукты. Готовить овощи и фрукты ребенку нужно с минимальной тепловой обработкой, чтобы не разрушить этот витамин. А если измельчать их свежими, то делать это желательно перед употреблением. Кормить ребенка овощами и фруктами необходимо понемногу, но регулярно.

Надо помнить, что правильная работа пищеварительной системы непосредственно связана с крепким иммунитетом, поскольку до 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте.

Очень важный фактор здоровья детей - это поступление в организм ребенка достаточного количества теплой жидкости: чистой воды, некрепкого чая, несладких компотов, отваров, морса и т.п.

5. Ребенку обязателен свежий воздух, минимум два часа в день. Даже в пасмурную или дождливую погоду необходимо придерживаться такого режима. Важно правильно одевать ребенка по погоде. Нельзя одевать ребенка слишком тепло - при этом он перегревается, потеет и может заболеть. А легкое замерзание простимулирует ребенка к активности, и он согреется. Одевайте детей, как сами одеваетесь, то есть столько же слоев одежды. Незаменимый фактор укрепления иммунитета - физическая активность, особенно на свежем воздухе. Это физическая культура, быстрая ходьба, активные игры, соревнования и т.п.

6. Закаливание водой - это отдельная тема, состоящая из нескольких процедур - обтирания, обливания, ванночек для ног, контрастного душа. Но начинать нужно именно с обтираний - это подходит даже для самых маленьких. Обтирания можно делать по утрам, после физической культуры.

7. Личная гигиена. Ежедневно дома нужно проводить влажную уборку, так как в сухой комнате пыль находится в подвешенном состоянии и, оседая в дыхательных путях, резко снижает их сопротивляемость инфекции.

С раннего возраста надо вырабатывать у ребенка навык мыть руки перед едой и после туалета. Для ребенка важна чистота и гигиена носа и горла. Приучите ребенка с детства полоскать рот прохладной водой после еды, промывать и чистить нос, особенно по возвращению с улицы. Кроме того, важно создать в доме здоровый микроклимат (20-22˚ тепла, при влажности - 50-60%), что будет способствовать нормализации процесса дыхания и профилактике простуды.

"В завершении хотелось бы подчеркнуть, что избыточные еда (особенно сладости) и тепло, ограничение двигательной активности относятся к факторам, которые очень быстро приводят к угнетению иммунитета и частым респираторным заболеваниям. Берегите здоровье ваших детей с самого детства!" - заключил профессор Габулов.