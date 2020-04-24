В Азербайджане геологические парки станут особо охраняемыми природными территориями

В Азербайджане геологические парки будут включены в список особо охраняемых природных территорий и объектов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой к закону "Об охране окружающей среды", обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Кроме того, согласно поправке, предложенной в закон "Об охоте", в геологических парках запрещается охота.

Согласно изменению, которое предлагается к Земельному кодексу, земли геологических парков относятся к землям природного заповедного назначения и в то же время считаются земельными территориями, обладающими геологической, географической, исторической и эстетической ценностью.