Сегодня граждане в еще большей степени должны проявлять солидарность в борьбе с COVID-19

Азербайджанское государство предпринимает все необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). В результате в нашей стране стало возможным держать под контролем проблемы пандемии, предотвращая широкое распространение вируса и поддерживая экономику.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Политика, направленная на сведение к минимуму воздействия пандемии коронавируса на Азербайджан, находится под непосредственным контролем главы государства. Так, по поручению Президента Ильхама Алиева был разработан пакет антикризисных мероприятий. Предпринятые меры вывели Азербайджан в число стран, наиболее успешно борющихся с пандемией.

В настоящее время продолжается поэтапный выход из карантина. Люди возвращаются к обычной жизни, снимаются многие ограничения, восстанавливают работу организации и предприятия, отметил депутат.

"К сожалению, граждане неправильно восприняли смягчение карантина, и после снятия ограничений статистика заражения начала расти. Поэтому сегодня основная ответственность за сохранение стабильной эпидемической ситуации ложится именно на граждан. В первую очередь, они должны следовать правилам карантина. На данном этапе от каждого гражданина требуется строгое следование правилам, поддержка мер по борьбе с пандемией, предпринимаемых государством. Коронавирус продолжает распространяться по миру, и конкретных прогнозов насчет того, когда остановится этот процесс, нет. Поэтому очень важно, чтобы граждане в еще большей степени проявляли сегодня солидарность, как это было на первоначальной стадии карантина. Очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски в определенных правилами местах", - сказал Вугар Байрамов, подчеркнув, что локализация вируса и победа над ним требует сознательного отношения каждого из нас.

Нужно постараться сделать так, чтобы успехи, достигнутые на начальном этапе, продолжились и сегодня, сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева