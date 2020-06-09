Омбудсмен Азербайджана обратилась к министру внутренних дел

8 июня 2020 года в интернете и в социальных сетях были распространены видео- и фотоматериалы о задержании полицией граждан, нарушивших правила ужесточенного карантинного режима в выходные на территории Ясамальского района города Баку, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена .

В сообщении говорится, что независимо от личности, каждый должен соблюдать закон, и его нарушению должна быть дана только правовая оценка.

"Поэтому омбудсмен взяла под контроль информацию, распространившуюся в интернет-ресурсах и социальных сетях. Задержанные лица были приняты в индивидуальном порядке, их обращения рассматриваются. Омбудсмен незамедлительно реагирует на каждое обращение, поступившее от членов семей задержанных, каждому противозаконному действию будет дана правовая оценка. В связи с предварительными обращениями Омбудсмен обратилась к министру внутренних дел. Члены семей задержанных могут позвонить на мобильный номер Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) по телефону: +99450 370 98 96, выделенный для "горячей линии"", - говорится в сообщении.