В Национальном парке Гызылагадж начался пожар

МЧС распространило информацию о пожаре в государственном природном заповеднике Гызылагадж.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Лянкяранском районе на территории государственного природного заповедника Гызылагадж произошел пожар. Пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители привлечены к тушению пожара.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.