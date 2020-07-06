https://news.day.az/society/1251197.html В Национальном парке Гызылагадж начался пожар
В Национальном парке Гызылагадж начался пожар
МЧС распространило информацию о пожаре в государственном природном заповеднике Гызылагадж.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Лянкяранском районе на территории государственного природного заповедника Гызылагадж произошел пожар. Пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители привлечены к тушению пожара.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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