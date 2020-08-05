Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны еще 109 квартир, закупленных в Говсанском жилом комплексе.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве, на мероприятии, проведенном по этому случаю, замминистра Вюсал Насирли подчеркнул, что охват работ по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов, инвалидов Карабахской войны, обеспечению их квартирами и частными домами расширяется из года в год. Он отметил, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в ближайшие несколько лет жилищная программа, предусмотренная для семей шехидов и инвалидов войны, будет полностью завершена.

Замминистра отметил, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено в три раза больше предусмотренного - 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, что на 50 процентов больше чем в 2018 году. В 2020 году предусмотрена передача лицам из этой категории как минимум 1500 квартир и частных домов. В целом из запланированных 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлены 539 квартир, остальные квартиры и частные дома будут предоставлены до конца года.

Вюсал Насирли сказал, что в 2018 году министерство предоставило инвалидам войны и приравненным к ним лицам 265 автомобилей, а в 2019 году - 600 автомобилей. В 2020 году предусмотрена выдача лицам этой категории 400 автомобилей, из которых 150 уже получили новые владельцы. Таким образом, до настоящего времени министерство предоставило инвалидам войны и приравненным к ним лицам 6 900 автомобилей.

Выступившие на мероприятии семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу, меры, принимаемые для усиления соцзащиты, повышения благосостояния и улучшения жилищно-бытовых условий.