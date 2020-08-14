https://news.day.az/society/1262239.html На выходных в Баку не будет работать общественный транспорт
На выходных в Баку не будет работать общественный транспорт
На выходные дни в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.
Было отмечено, что работа регулярных и экспресс-автобусов приостанавливается в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 15 августа.
Работа общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 17 августа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре