На выходных в Баку не будет работать общественный транспорт

На выходные дни в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве.

Было отмечено, что работа регулярных и экспресс-автобусов приостанавливается в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 15 августа.

Работа общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 17 августа.