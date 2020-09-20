Патриотическое воспитание молодежи станет приоритетом образования в постпандемический период

Поскольку до сих пор не ясно, когда закончится пандемия, необходимо развивать образование и обеспечивать его эффективность в соответствии с требованиями пандемии, а также глобальными вызовами нашего времени. Ни одна страна не может развиваться без науки и образования. Поэтому требуется устранять проблемы в сфере образования и обеспечить его доступность.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Ульви Гулиев.

"Если мы хотим формирования сильного, мощного, развитого государства и благополучия нашего народа, то должно уделяться пристальное внимание образованию во время пандемии. Мы должны стремиться воспитать образованное и здоровое поколение, используя всевозможные средства.

Образование - один из приоритетов государственной политики Азербайджана. В результате деятельности руководства нашей страны в этом направлении построено более 3200 новых школ во всех регионах Азербайджана, отремонтировано большое количество школ, обеспечена материально-техническая база в соответствии с современными требованиями. Этот процесс продолжается и по сегодняшний день", - отметил он.

Депутат считает, что дистанционное обучение во время пандемии порождает ряд ключевых вопросов.

"Во-первых, эффективность и доступность обучения. Какое количество учащихся обеспечены свободным доступом к Интернету? Также возникает вопрос, на каком уровне учащиеся и преподаватели способны использовать информационные ресурсы и технологии? Еще одним важным моментом является воспитание подростков и молодежи. Нужно воспитывать молодое поколение в здоровом, национально-патриотическом духе. Постпандемический период будет периодом серьезных перемен и мы должны быть к нему готовы", - подчеркнул наш собеседник.

Как заявил парламентарий, современная азербайджанская молодежь стала ведущей общественно-политической силой страны и достигла исторических достижений, активно участвуя в процессе сохранения, укрепления и развития государственности.

"Мы стали свидетелями этого в июле после армянской провокации в направлении Товуза, когда молодежь Азербайджана сыграла исключительную роль не только в предотвращении угрозы, но и в разоблачении армянских провокаций во всем мире", - заключил Ульви Гулиев.

Абдул Керимханов