Праздник Рамазан: символ культурного разнообразия Азербайджана

Азербайджанская модель мультикультурализма - это существование на толерантной основе социального, религиозного и культурного разнообразия в интерактивной среде. Эта модель была разработана с учетом новых вызовов и столетиями создаваемом в стране межкультурного и межрелигиозного диалога.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

По его словам, одним из основных приоритетов этой модели является исследование культурного, политического и социального значения традиций толерантности в Азербайджане, научный анализ религиозного взаимообогащения в стране. Существенная работа проводится для популяризации достижений мультикультурности в международном сообществе и сохранения религиозных памятников.

"Азербайджан всегда был одним из исторических и культурных центров исламского мира. Азербайджан, большинство населения которого составляют мусульмане, открыл "объятия" для других религий и культур и сформировал цивилизацию, отличающуюся от большинства других стран.

Основная причина, по которой люди разных национальностей и вероисповеданий находят убежище в Азербайджане, - это культура людей, живущих в этой стране, и толерантность, которая стала их характерным качеством. Народы также играли важную роль в общественно-политической жизни Азербайджана и принимали активное участие в закладке основ толерантности. И сегодня в нашей стране сохранились исторические памятники и богатое духовное наследие этих религий", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что с 2003 года Президент Ильхам Алиев определяет мультикультурные ценности и толерантность как приоритетное направление.

"С момента руководства страной Президент Ильхам Алиев стал автором международных форумов и мероприятий, проводимых по всему миру. Тот факт, что в 2016 году Папа Франциск назвал нашу страну "истинным примером толерантности", которая недавно стала родиной форумов глобального межкультурного диалога, также является самой высокой оценкой азербайджанского народа и деятельности Президента Ильхама Алиева", - напомнил наш собеседник.

Явное выражение секуляризма государства в Конституции, продолжил он, дает прочное основание для утверждения, что Азербайджан является одним из самых светских мусульманских обществ.

"В Азербайджане люди другой веры и вероисповедания могут отмечают священные праздники, сохраняя свои традиции. Тот факт, что проживающие в Азербайджане католики 4 апреля и православные 2 мая, а также евреи в сентябре в приподнятом настроении праздновали Пасху, Йом Кипур, еще раз демонстрирует равную защиту прав и свобод всех верующих в нашей стране.

Месяц Рамазан, отмечаемый мусульманами в нашей стране, считается самым милосердным и священным месяцем в исламском календаре и считается одним из главных условий ислама. Его также образно называют "Султаном одиннадцати месяцев", потому что в этом месяце был ниспослан Коран, священная книга мусульман", - пояснил Эфендиев.

Парламентарий сообщил, что мусульмане соблюдают пост в течение этого месяца как акт поклонения, который приближает их к Богу и укрепляет их духовное здоровье и дисциплину.

"Рамазан - это месяц культурного просвещения, солидарности и взаимодействия, терпения и поощрения межкультурного диалога. Мусульмане отмечают последний день этого священного месяца как праздник Рамазан. В частности, после 30-летней оккупации освобождение нашего родного Карабаха стало стимулом для всех проживающих на территории Азербайджана верующих людей отметить в этом году праздники в приподнятом душевном настроении", - сказал он.

Как считает наш собеседник, беспрепятственное соблюдение каждым гражданином Азербайджана религиозных обрядов и традиций, особых дней и праздников является доказательством гармонии разнообразия и толерантности.

"Мультикультурализм в Азербайджане является важной частью государственной политики и за последние 18 лет деятельности Президента Ильхама Алиева получил дальнейшее развитие, став "моделью мультикультурализма в Азербайджане".

В будущем наша страна нацелена на сохранение, развитие и гармонизацию культурного разнообразия различных религий и национальностей во всем мире. В связи с этим мы можем еще раз представить эту модель миру, организовав очередной традиционный форум мультикультурализма в Шуше, колыбели культуры нашего региона. Это, в свою очередь, может способствовать одновременному достижению нескольких глобальных целей и созданию толерантного, мирного сообщества", - резюмировал Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов