https://news.day.az/society/1347269.html В Баку близ станции метро "20 Января" произошел пожар
В Баку близ станции метро "20 Января" произошел пожар
В Насиминском районе Баку (близ станции метро "20 Января") на огороженной территории загорелись сухая трава и пластиковый контейнер для бытовых отходов, сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.
Расположенные вблизи деревья и другие мусорные баки были защищены от огня.
Пожар потушен.
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