В Баку близ станции метро "20 Января" произошел пожар

В Насиминском районе Баку (близ станции метро "20 Января") на огороженной территории загорелись сухая трава и пластиковый контейнер для бытовых отходов, сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

Расположенные вблизи деревья и другие мусорные баки были защищены от огня.

Пожар потушен.