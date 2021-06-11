Названа дата экзамена по азербайджанскому языку

24 июня пройдет второй тестовый экзамен по азербайджанскому (государственному) языку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В тестировании примут участие выпускники текущего учебного года (одиннадцатиклассники), по каким-либо причинам не участвовавшие в экзамене по азербайджанскому языку 20 мая или получившие неудовлетворительный результат, а также выпускники прошлых лет, подавшие документы в вузы или ссузы.

За неделю до экзамена абитуриенты должны распечатать с сайта ГЭЦ "пропускной лист".

В связи с тем, что результат данного тестирования действует два года, выпускники предыдущих лет, набравшие по итогам прошлогоднего экзамена 50 и более баллов, могут не участвовать в нем в этом году.