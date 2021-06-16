На этих улицах полностью ограничивается движение автомобилей

В связи с матчем Турция-Уэльс на некоторых улицах вводится полное ограничение движения автомобилей.

Как сообщил АПА начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного Управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Зии Буниятова, начиная с пересечения улицами 9-й переулок и Х.Р. Улутюрка, по проспекту Гейдара Алиева от здания службы "ASAN Xidmət" в направлении Олимпийского стадиона и Беюкшорского бульвара, и от аэропорта в направлении центра в сторону входа в Олимпийский стадион,передает Day.Az.

Движения автомобилей, за исключением транспортных средств, оснащенных Организационным комитетом по футболу специальными опознавательными знаками, по этим направлениям будет ограничено, рекомендуется пользоваться общественным транспортом.