Кабмин принял решение о работе общественного транспорта

Кабинет Министров принял постановление о деятельности общественного транспорта в особом карантинном режиме.

C 00:00 4 июля 2021 г. до 06:00 5 июля, c 00:00 10 июля до 06:00 12 июля, c 00:00 17 июля до 06:00 19 июля, с 00:00 24 июля до 06:00 26 июля, с 00:00 31 июля до 06:00 1 августа общественный транспорт, а также Бакинский метрополитен не будут работать.