Названа статистика по заражению коронавирусом среди заключенных в Азербайджане

Руководствуясь требованиями особого карантинного режима, введенного в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, пенитенциарные учреждения функционировали в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az, об этом на оперативном совещании в Главном управлении Пенитенциарной службы по итогам деятельности за первое полугодие 2021 года, прошедшем в формате видеоконференции, заявил заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Огтай Мамедов.

О.Мамедов отметил, что во всех учреждениях были предприняты профилактические меры: "В результате принятых мер в период пандемии среди заключенных был выявлен всего 561 случай заражения. Это составило 1,4% от числа лиц, содержавшихся в учреждениях за этот же период. Опыт Пенитенциарной службы в этой области был высоко оценен посетившими нашу страну представителями Европейского комитета по предупреждению пыток, сотрудниками Бакинского офиса Международного комитета красного креста, а также другими международными организациями".