Назван процент заражения COVID-19 среди женщин и мужчин в Азербайджане

Большинство зараженных коронавирусом в Азербайджане - женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт кoronavirusinfo.az , 53 процента заразившихся COVID-19 в стране составляют женщины, 47 процентов - мужчины.