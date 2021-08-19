https://news.day.az/society/1371042.html Назван процент заражения COVID-19 среди женщин и мужчин в Азербайджане
Назван процент заражения COVID-19 среди женщин и мужчин в Азербайджане
Большинство зараженных коронавирусом в Азербайджане - женщины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт кoronavirusinfo.az , 53 процента заразившихся COVID-19 в стране составляют женщины, 47 процентов - мужчины.
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