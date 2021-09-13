В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата наемных работников

На первое августа 2021 года численность наемных работников в Азербайджане выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5 тысячи человек, или 0,5 процента, - с 1,681 миллиона до порядка 1,69 миллиона человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, общая численность наемных работников составила 1,69 миллиона человек, из которых 905,4 тысячи человек работали в государственном секторе экономики, а 784,3 тысячи - в частном.

Из общего числа наемных работников 19,2 процента были задействованы в сфере образования, 18,6 процента - в торговле и ремонте транспортных средств, 12,8 процента - в промышленности, 8,2 процента - в здравоохранении и сфере социальных услуг населению, 7,6 процента - в строительстве. Еще 6,6 процента наемных работников пришлись на сферу государственного управления, обороны и социального обеспечения, 4,4 процента - на транспорт и складирование, 3,5 процента - на профессиональную и научно-техническую деятельность, 3,4 процента - на сельское и лесное хозяйство, а также рыболовство, 1,8 процента были задействованы в области финансов и страховой деятельности, а 13,9 процента - в прочих сферах экономики.

Согласно предварительным данным, к началу августа текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась в годовом выражении на 13,1 маната, или 1,8 процента, - с 715,4 до 728,5 маната. По этому показателю был зафиксирован рост в горнодобывающей промышленности, в сферах финансовой, страховой, научно-технической, профессиональной деятельности, в секторе информации и связи, а также в области транспорта и складирования