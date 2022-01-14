В Азербайджане выявлено еще 653 случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 653 случая заражения коронавирусом, 488 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 624 208 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 607 885 человек вылечились, 8497 скончались, число активных больных - 7826.

За прошедшие сутки проведено 8 275 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 978 010 тестов.