https://news.day.az/society/1469839.html Сколько лиц получили реабилитационные услуги в Азербайджане?
Сколько лиц получили реабилитационные услуги в Азербайджане?
В реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае текущего года около 15 000 лицам были оказаны реабилитационные услуги.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ведомстве.
Так, гражданам предоставляют социально-психологические услуги, они проходят через эффективные физиотерапевтические процедуры и занимаются лечебной физкультурой.
За этот период агентство предоставило около 24 000 реабилитационных средств 5 411 инвалидам.
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