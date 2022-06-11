Сколько лиц получили реабилитационные услуги в Азербайджане?

В реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае текущего года около 15 000 лицам были оказаны реабилитационные услуги.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ведомстве.

Так, гражданам предоставляют социально-психологические услуги, они проходят через эффективные физиотерапевтические процедуры и занимаются лечебной физкультурой.

За этот период агентство предоставило около 24 000 реабилитационных средств 5 411 инвалидам.