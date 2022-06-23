https://news.day.az/society/1473397.html По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия в ближайшие часы вылетит в Турцию
По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия в ближайшие часы вылетит в Турцию
В настоящее время в турецкой провинции Мугла продолжают бушевать лесные пожары.
Как передает Day.Az, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС в ближайшие часы вылетит в аэропорт Даламан в провинции Мугла для оказания братской стране помощи в предотвращении и тушении лесных пожаров.
В настоящее время ведутся подготовительные работы к отправке самолета.
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