https://news.day.az/society/1505003.html В Азербайджане найден автомат, спрятанный заключенным 11 лет назад
В Азербайджане найден автомат, спрятанный заключенным 11 лет назад
В Азербайджане обнаружено оружие, которое заключенный закопал в 2011 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Балакенского РУП и Шекинского пенитенциарного учреждения, обнаружен закопанный в землю автомат АКС-74 со стертым номером.
Было отмечено, что обнаруженный автомат в 2011 году нашел и спрятал житель села Гуллар Балакенского района Ибрагим Мугумов, в настоящее время содержащийся в исправительном учреждении.
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