В Азербайджане найден автомат, спрятанный заключенным 11 лет назад

В Азербайджане обнаружено оружие, которое заключенный закопал в 2011 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Балакенского РУП и Шекинского пенитенциарного учреждения, обнаружен закопанный в землю автомат АКС-74 со стертым номером.

Было отмечено, что обнаруженный автомат в 2011 году нашел и спрятал житель села Гуллар Балакенского района Ибрагим Мугумов, в настоящее время содержащийся в исправительном учреждении.