https://news.day.az/society/1514769.html Вышла в эфир передача об Азербайджане известной телеведущей Эсры Гезгинджи - ВИДЕО
Вышла в эфир передача об Азербайджане известной телеведущей Эсры Гезгинджи - ВИДЕО
Один из самых известных телеканалов Турции канал NTV подготовил обширную и интересную программу, отражающую культурное наследие, историю, прошлое и настоящее Азербайджана.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, сегодня на канале NTV вышла передача "Таинственный Азербайджан".
Руководитель и ведущая программы Эсра Гезгинчи. Съемки программы начались в Баку, а затем продолжились в регионах Азербайджана. Также была организована поездка в Карабах.
Эсра Гезгинджи рассказывает в программе о наших краях, освобожденных от оккупации, в частности, о значимости города Шуша.
Представляем полную версию передачи:
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