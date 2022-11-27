Вышла в эфир передача об Азербайджане известной телеведущей Эсры Гезгинджи

Один из самых известных телеканалов Турции канал NTV подготовил обширную и интересную программу, отражающую культурное наследие, историю, прошлое и настоящее Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, сегодня на канале NTV вышла передача "Таинственный Азербайджан".

Руководитель и ведущая программы Эсра Гезгинчи. Съемки программы начались в Баку, а затем продолжились в регионах Азербайджана. Также была организована поездка в Карабах.

Эсра Гезгинджи рассказывает в программе о наших краях, освобожденных от оккупации, в частности, о значимости города Шуша.

Представляем полную версию передачи: