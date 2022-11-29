https://news.day.az/society/1515324.html Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан
Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан
28 ноября в 21:15 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гейтепе" Государственной пограничной службы (ГПС), расположенного близ села Аразбары Билясуварского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре ГПС.
В результате проведенных мероприятий был задержан житель Гарадагского района Баку Эльчин Нифталиев (1990 г.р.). При личном досмотре у него обнаружили и изъяли более 5 кг марихуаны.
Расследование по данному факту продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре