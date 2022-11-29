Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

28 ноября в 21:15 на служебной территории погранзаставы пограничного отряда "Гейтепе" Государственной пограничной службы (ГПС), расположенного близ села Аразбары Билясуварского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

В результате проведенных мероприятий был задержан житель Гарадагского района Баку Эльчин Нифталиев (1990 г.р.). При личном досмотре у него обнаружили и изъяли более 5 кг марихуаны.

Расследование по данному факту продолжается.