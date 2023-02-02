https://news.day.az/society/1534073.html В Шамкире задержан продавец "Калашникова" - ФОТО - ВИДЕО
В Шамкире задержан продавец "Калашникова" - ФОТО - ВИДЕО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Шамкирского района, был задержан житель района, ранее осужденный Ширхан Асланов, который пытался сбыть за 2000 манатов автомат Калашникова (АК) и комплектующие к нему.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре