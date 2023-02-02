В Шамкире задержан продавец "Калашникова"

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Шамкирского района, был задержан житель района, ранее осужденный Ширхан Асланов, который пытался сбыть за 2000 манатов автомат Калашникова (АК) и комплектующие к нему.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД Азербайджана.

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