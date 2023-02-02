https://news.day.az/society/1534092.html В марте 14 дней будут нерабочими в Азербайджане
В марте 14 дней будут нерабочими в Азербайджане
Обнародовано количество нерабочих дней в марте в Азербайджане.
Как передает Day.Az, 8 марта - Международный женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта - нерабочие дни в связи с праздником Новруз.
Таким образом, в марте, включая выходные, 14 дней будут нерабочими.
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