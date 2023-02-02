В сосновой лесопосадке вокруг озера Ганлы гель будет создан парк.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров, на общественных слушаниях по представленным проектам.

По его словам, на территории планируется также строительство жилых домов.

Отметим, что это озеро находится в Ясамальском районе города Баку. В свое время из-за большого количества несчастных случаев водоему дали название "Кровавое озеро".