https://news.day.az/society/1540263.html Количество биогенных веществ в загрязненных озерах Азербайджана значительно превышает норму - госагентство
Количество биогенных веществ в загрязненных озерах Азербайджана значительно превышает норму - госагентство
Количество биогенных веществ в загрязненных озерах значительно превышает норму.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на общественных слушаниях по экологическому состоянию абшеронских озер председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.
По словам Ганбарова, в целях реабилитации озер Беюкшор и Зых проводятся определенные меры.
Цель состоит в том, чтобы последовательно обеспечить все вопросы по реабилитации озер Абшерона, сказал он.
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