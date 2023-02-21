Количество биогенных веществ в загрязненных озерах Азербайджана значительно превышает норму

Количество биогенных веществ в загрязненных озерах значительно превышает норму.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на общественных слушаниях по экологическому состоянию абшеронских озер председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

По словам Ганбарова, в целях реабилитации озер Беюкшор и Зых проводятся определенные меры.

Цель состоит в том, чтобы последовательно обеспечить все вопросы по реабилитации озер Абшерона, сказал он.